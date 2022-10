La leggenda narra che i neo-assunti in Apple Store siano ricoperti di doni tipo scià di Persia: iPhone, Mac e Apple Watch appena entrano, e sconti sugli acquisti e sui servizi. Ma è davvero così che stanno le cose? Ecco cosa raccontano gli ex dipendenti della mela.

Oltre allo stipendio, lavorare in Apple comporta tanti altri benefici. Sulla pagina dedicata al lavoro, Apple menziona degli sconti sui suoi prodotti e quelli di altre aziende:

Inoltre, “quando fai una donazione a un ente di beneficienza approvato, Apple raddoppia il tuo contributo offrendo un importo pari a quello da te donato. E se scegli di fare volontariato, Apple donerà 25 dollari per ogni ora che dedichi a questa attività” fino a un massimo di 10.000 dollari l’anno.

Sappiamo però che, per esempio negli USA, oltre agli sconti su Mac, iPhone e iPad, Apple garantisce anche:

Chiaramente, bisogna distinguere tra dipendenti Corporate e Retail. Lo sconto sui prodotti Apple non è neppure da gridare al miracolo: si parla di qualcosa attorno al 15% su due o tre prodotti all’anno e il 20%-25% su un prodotto all’anno. Su Amazon francamente si trovano scontistiche più interessanti.

Spiega un ex dipendente Corporate:

“Questo generalmente esclude i dispositivi iOS e i dispositivi nuovi di zecca fino a quando non vengono evasi gli ordini arretrati dei clienti a prezzo pieno. Ogni due anni puoi ottenere altri $ 500 di sconto, accumulare con altri sconti e si applica a qualsiasi prodotto che ti piace (non sprecarlo per cose sotto i $500, perché hai diritto al resto).”

La colazione/pranzo/cene al bar sono sovvenzionati (non gratuiti come molte altre aziende tecnologiche), e alcune delle cose possono essere molto buone mentre altre sono chiaramente cibo sfuso di media qualità. Il sushi è molto buono (e forse 2/3 del prezzo di un ristorante). La qualità della pizza variava di anno in anno, ma era poco costosa. La “patata al forno con condimenti” era un affare fantastico. Una patata al forno più tutta l’insalata che potresti mettere in un grande contenitore per $2,50.”