Belkin Custodia per AirTag con Laccetto al minimo storico

Se hai un AirTag da attaccare allo zaino o al case del Mac, il Belkin Custodia per AirTag con Laccetto è al minimo storico su Amazon: solo 9,99€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.

AirTag è impagabile perché permette di ritrovare valigie, oggetti personali e perfino animali domestici; ma è talmente minimalista che non include né laccetti né anelli. Dunque è fondamentale acquistarne uno a parte, adatto allo scopo che ci prefiggiamo. E il mercato in questo non delude: esistono porta-AirTag per tutti i gusti e tutte le necessità, perfino sotto forma di collare per cani e gatti e ci si può stampare in 3D quelli per bicicletta.

Il Belkin Custodia per AirTag con Laccetto tuttavia è perfetto per una quantità di usi ibridi, dallo zaino al portachiavi. Insomma va bene un po’ per tutto, grazie al design twist-and-lock che mantiene l’AirTag saldo all’interno della fondina.

In più include bordi rialzati del guscio per proteggere AirTag dai graffi mantenendo al contempo visibili le incisioni. Il marchio è uno dei migliori del mercato, dunque l’affidabilità è elevata.