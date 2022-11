Se hai un iPhone, un Apple Watch e gli AirPods con custodia di ricarica wireless, allora non dovresti esitare per alcun motivo. Per concludere in bellezza la settimana del Black Friday (siamo in pieno Cyber Monday, ma Amazon ha deciso di fare le cose diversamente quest’anno…), puoi acquistare il caricabatterie wireless 3-in-1 di Belkin a soli 69,99 euro grazie allo sconto del 42%.

Belkin, pensa a tutto il suo caricabatterie wireless 3-in-1

Se si sceglie un accessorio Belkin, si va sul sicuro. Si tratta infatti di un marchio su cui la stessa Apple fa totalmente affidamento, tanto da proporre i suoi prodotti anche negli store sparsi per il globo e nel negozio digitale.

Detto ciò, passiamo al caricabatterie wireless che ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento.

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, c’è un supporto per ogni singolo dispositivo. Quello più grande è pensato per iPhone, ma in realtà è compatibile con qualsiasi altro smartphone con supporto allo standard Qi. Discorso diverso invece per i charger per gli auricolari wireless e lo smartwatch: la compatibilità è riservata alle proposte Apple.

In termini di potenza e velocità, la ricarica per iPhone arriva a 7,5 watt. Con AirPods e Apple Watch invece si “ferma” a 5W. E se ti preoccupa la sicurezza, spazza via ogni dubbio: Belkin realizza accessori totalmente affidabili.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore con cavo da 1,2 metri. Lo sconto del 42% viene applicato in automatico da Amazon, tu non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie wireless 3-in-1 al carrello per completare l’affare a meno di 70 euro. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.