Le Offerte Esclusive Prime non finiscono qui. Su Amazon si trova un eccellente caricatore GaN super compatto ma incredibilmente potente e di elevata qualità costruttiva. Belkin Caricabatterie GaN USB-C PD 40W costa 24,99€ invece di 35€ .

Munito di due porte USB-C per connettere tutti i tuoi dispositivi e accessori contemporaneamente, questo caricatore GaN è in grado di portare la batteria di un iPhone dallo zero al 50% in appena 12 minuti; un iPad passa da 0 a 50% in appena 40 minuti, invece. E in più è pure certificato PD 3.0.

In più, il fatto che porti il marchio Belkin significa che si tratta di un prodotto di elevata qualità, durabilità e sicurezza. Tant’è che è un bel mattoncino di tecnologia: pesa ben 150 grammi (pur avendo dimensioni compattissime di 5×6 cm!).