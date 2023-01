Beats Studio Buds con cancellazione del rumore ad un prezzo fenomenale su Amazon

I Beats Studio Buds sono degli auricolari forniti in una custodia sottile e piccola quasi quanto i dispositivi stessi. Il case è a forma ovale, non dissimile da quello dei nuovi Google Pixel Buds Series-A, e presenta un’unica porta USB-C nella parte inferiore e un LED di stato nella parte anteriore. Acquistali ora su Amazon a soli 132,00€ invece di 189,95€.

In termini di resistenza all’acqua sono classificati IPX4, il che li rende resistenti al sudore ma non impermeabili. Ciò significa che puoi sicuramente portarli in palestra per un allenamento veloce, tuttavia, senza i ganci per le orecchie sono un po’ meno sicuri e la mancanza di impermeabilità completa significa che non sono certamente qualcosa con cui puoi andare in spiaggia.

All’interno della confezione troverai un cavo di ricarica da USB-C a USB-C e tappini aggiuntivi. Purtroppo, tutti gli auricolari inclusi sono in silicone invece che in schiuma, e sono disponibili solo in due misure extra. Per quanto riguarda l’autonomia invece, sono disponibili fino a 8 ore di ascolto (24 ore con custodia di ricarica). Sono adatte anche per le chiamate grazie ai microfoni integrati.

A differenza dei precedenti auricolari e cuffie Beats che ti facevano esplodere con bassi martellanti, gli Studio Buds hanno una qualità del suono vivace che eleva sia la fascia alta che quella bassa.

Per quanto riguarda l’aspetto della cancellazione del rumore degli auricolari, è un’ottima inclusione e si comporta moderatamente bene. Beats ha progettato gli Studio Buds per farli funzionare con telefoni Apple e Android con un semplice tocco. Tutto quello che devi fare è aprire la custodia vicino a entrambi i dispositivi e li vedrai apparire sullo schermo, pronti per l’accoppiamento.

Questo perché gli Studio Buds hanno un chip wireless proprietario che non è esattamente il chip W1 che abbiamo visto in altri auricolari Apple. Questo gli permette di avere un modulo Bluetooth 5.2 e supporta sia “Trova il mio” in iOS che “Trova il mio dispositivo” in Android. Approfitta ora lo sconto del 31% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

