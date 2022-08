Beats Studio Buds con cancellazione attiva del rumore ad un prezzo BOMBA su Amazon

Le Beats Studio Buds con cancellazione attiva del rumore (ANC) sono uno dei migliori prodotti ultimamente rilasciati dalla società. Il suono è ottimo, la funzione ANC è ben bilanciata e il supporto iOS e Android mette d’accordo la maggior parte degli utenti e delle esigenze personali. Acquistali ora su Amazon a soli 109,00€ invece di 149,95€.

Disponibili nelle varianti Black, White e Beats Red, hanno una cancellazione del rumore migliore rispetto agli AirPod standard. Il design offre buoni livelli di comfort, anche se non sono adatte per le attività sportive. La custodia di ricarica è disponibile in colori abbinati e, come gli auricolari, ha un aspetto minimalista.

La durata della batteria è di 24 ore, anche se senza ANC. Con questa funzione attiva, la resistenza scende a 15 ore. Esiste la possibilità di ricaricare gli auricolari tramite ricarica rapida, mentre la versione Bluetooth è la 5.2. Sebbene gli auricolari siano di piccole dimensioni, il driver da 8,2 mm offre un suono incisivo quando necessario: le voci sono descritte con chiarezza, così come gli strumenti in generale.

Le funzionalità sono un’altra area in cui i Beats Studio Buds presentano vantaggi rispetto agli attuali AirPod (non ANC). Presente l’accoppiamento one-touch sia per i dispositivi Android che iOS. Le Buds sono anche il primo prodotto Beats a supportare la funzione “Trova il mio” sia su iOS che su Android. Se le perdi, puoi rintracciare la loro ultima posizione nota.

Poi c’è la cancellazione attiva del rumore. Le prestazioni sono ragionevolmente buone, questo perchè la funzione ANC riduce l’intensità dei suoni attorno a te. Funzionano bene sui trasporti (metropolitana e treni) e sono efficaci nel ridurre i vari rumori di sottofondo che può generare una città affollata.

Il controllo del rumore (cancellazione del rumore in altre parole) è gestito per impostazione predefinita sull’auricolare sinistro e ti permette di scegliere tra le modalità ANC, Trasparenza e Off. La modalità Trasparenza funziona per filtrare i suoni attraverso le tue orecchie se vuoi essere consapevole di ciò che ti circonda.

Per quanto riguarda l’app: la puoi scaricare su Android tramite Play Store, mentre su iOS le Studio Buds funzionano tramite le impostazioni di sistema e controllabili dal Control Center. In sconto del 27% ora su Amazon ad un prezzo incredible: e se ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita.