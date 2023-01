Batteria Mac sempre in carica: fa danni?

È possibile tenere il MacBook Pro o il MacBook Air sempre (o quasi sempre) in carica? O così facendo si danneggia la batteria? In realtà, come in tutte le cose, è la misura che fa la differenza; e per tutti gli altri casi, ci pensa mamma Apple. Ecco perché.

Tutti i portatili Apple hanno batterie agli ioni di Litio. Ciò implica che hanno un numero finito di cicli di carica e di scarica. Con questo termine si intende il passaggio da 0 → 100% e nuovamente da 100% a 0% della batteria. Il più grosso malinteso che esista su questo tema, tuttavia, è che tenere perennemente in carica la batteria mentre si lavora finisce col danneggiarla. In realtà è vero l’opposto.

Perché anche le ricariche parziali contribuiscono all’invecchiamento chimico della batteria. Dunque, se un giorno usi il 25% della batteria e il giorno successivo il 75% e poi la carichi fino al 100%, hai effettuato 1 ciclo in 2 giorni. Quindi più riduci il numero di cicli, e più a lungo durerà la batteria. E come si ottiene questo risultato? Tenendo il Mac sempre collegato o per lo meno il più a lungo possibile.

Anche perché, una volta che la carica è al 100%, la porta del caricabatterie devia l’alimentazione in entrata direttamente al Mac, bypassando la batteria. Ma attenzione.

È anche vero che prima o poi una batteria tende a perdere efficienza, a prescindere da quel che fate. Anche non usare mai una batteria a lungo andare la usura. Dunque come fare? L’optimum sarebbe tenere il Mac collegato alla corrente ogni volta che si può, ricordandosi di scaricarlo di tanto in tanto (diciamo una volta a settimana?), e di tenerlo per la maggior parte del tempo a non oltre l’80% di carica. Questo perché quell’ultimo 20% per arrivare ad una carica completa stressa tantissimo la batteria, e meno si usa e meglio è.

D’altro canto, non si può chiedere agli utenti di prestare tutte queste attenzioni. Ed ecco perché ci ha pensato Apple implementando una tecnologia automatica chiamata Caricamento ottimizzato di macOS. Questa feature studia le abitudini dell’utente e fa sì che il livello di carica della batteria in media non superi mai l’80%. Ed ecco perché pure se è collegato al cavo di alimentazione, talvolta il Mac potrebbe risultare “Non in carica.”

Potete attivare Caricamento Ottimizzato della batteria in Preferenze di Sistema → Batteria e l’opzione Gestisci durata batteria in Preferenze di Sistema → Batteria → Stato Batteria.

