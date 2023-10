BASTANO 9 EURO per l'Hub USB con 4 porte: APPLICA subito il coupon di sconto

Se sei stanco di dover fare i conti con troppe periferiche e troppo poche porte USB sul tuo computer, non perdere l’occasione di acquistare l’UGREEN Hub USB con 4 Porte su Amazon a soli 9,74€.

Grazie ad un coupon di sconto del 25% da applicare al momento dell’ordine, questo hub USB è l’accessorio ideale per espandere le tue opzioni di connettività e semplificare la tua vita digitale. Non perdere tempo a cercare una porta libera quando ne hai bisogno, ottieni il tuo hub USB UGREEN oggi stesso!

Tutte le modalità di utilizzo dell’UGREEN Hub USB con 4 Porte

Questo hub USB UGREEN è compatto ma potente. Offre quattro porte USB 3.0 ad alta velocità, consentendoti di collegare facilmente dispositivi come unità flash, tastiere, mouse, telefoni cellulari e molto altro.

Le porte USB 3.0 supportano velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, che è dieci volte più veloce delle porte USB 2.0 standard. Questo significa che i tuoi file verranno trasferiti in un baleno e potrai goderti una connettività affidabile.

L’hub è progettato con un’attenzione particolare alla compatibilità e alla praticità. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer Windows, Mac, Linux e molti altri. Inoltre, è dotato di un cavo integrato da 15 cm che rende più facile il collegamento a qualsiasi computer portatile o da tavolo.

Se stai cercando un modo semplice ed economico per espandere le tue porte USB e migliorare la connettività del tuo computer, l’hub USB UGREEN con 4 Porte è la soluzione perfetta. Non perdere l’opportunità di ottenere questo hub di alta qualità a un prezzo straordinario. Grazie ad un coupon di sconto del 25% da applicare al momento dell’ordine, oggi potrai acquistarlo su Amazon a soli 9 euro. Semplifica la tua vita digitale e collega tutti i tuoi dispositivi in modo agevole!

