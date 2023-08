BASTANO 9 EURO per la MicroSD da 128 GB: promozione valida per POCHISSIMO!

Hai bisogno di una scheda di memoria affidabile e di alta qualità per il tuo smartphone, tablet, fotocamera o altro dispositivo? Sei nel posto giusto! La MicroSD Kingston Canvas Select Plus SDCS2 da 128GB è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 9,63€, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La mega promozione è in scadenza quindi fai in fretta, approfitta il prima possibile di un’occasione così conveniente!

MicroSD Kingston da 128GB: tutto lo spazio di archiviazione che vuoi

La MicroSD Kingston Canvas Select Plus SDCS2 è perfetta per archiviare foto, video, musica e altri file di grandi dimensioni grazie alla sua capienza di 128 GB.

È una scheda di classe 10, il che significa che ha una velocità di scrittura minima di 10 MB/s, il che la rende ideale per la registrazione di video in alta definizione o per l’utilizzo con dispositivi ad alta intensità di lettura e scrittura.

La Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è anche dotata di un adattatore SD incluso, il che la rende compatibile con un’ampia gamma di dispositivi. Inoltre, è resistente all’acqua, alle temperature estreme, alle vibrazioni e ai raggi X, il che significa che può resistere alle condizioni più difficili.

Insomma, se stai cercando una scheda di memoria affidabile e di alta qualità per il tuo smartphone, tablet, fotocamera o altro dispositivo, non perdere l’offerta imperdibile su Amazon!

La Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB oggi è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 9,63€, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Approfittane subito e assicurati una scheda di memoria affidabile e di alta qualità per tutti i tuoi dispositivi. La promozione è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

