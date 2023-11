BASTANO 5€ per il Calendario dell'Avvento fai-da-te: SCONTO FOLLE Black Friday

Oggi hai l’occasione unica di acquistare il tuo Calendario dell’Avvento fai da te su Amazon a soli 5€, con uno sconto del 44%!

Le offerte del Black Friday continuano e questa è la tua chance per prepararti al Natale con stile e creatività. Questo prodotto, normalmente venduto a 8,99€, è ora disponibile a un prezzo eccezionalmente conveniente, ma affrettati: queste offerte dureranno solo fino al 27 novembre!

Calendario dell’Avvento fai da te: i componenti e come crearlo

Il Calendario dell’Avvento fai da te di LIVAIA è un prodotto unico che ti permette di aggiungere un tocco personale alle tue festività.

Realizzato con materiali naturali e sostenibili, questo kit include 24 sacchettini in carta Kraft (dimensioni 18x9x5,5 cm), 24 mollette in legno e un cordoncino in juta per appendere i bellissimi adesivi con motivi natalizi. Ogni elemento è stato scelto con cura per garantire un prodotto di alta qualità e rispettoso dell’ambiente.

La vera magia di questo calendario sta nella sua personalizzazione. Puoi riempire ogni sacchettino con piccoli regali, dolcetti o messaggi personali, rendendo ogni giorno dell’Avvento un momento speciale e atteso. Che tu sia un genitore che vuole sorprendere i propri bambini, o un partner in cerca di un modo originale per contare i giorni fino a Natale, questo calendario è la scelta perfetta.

Inoltre, il design del calendario è versatile e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di decorazione natalizia. I motivi degli adesivi sono stati creati con amore e attenzione ai dettagli, aggiungendo un tocco di magia e meraviglia al tuo ambiente domestico.

Acquistare il Calendario dell’Avvento fai da te di LIVAIA su Amazon a soli 5€ su Amazon grazie ad uno sconto del 44% è un’opportunità da non perdere. Ricorda, le offerte del Black Friday su Amazon sono in corso ma si concluderanno il 27 novembre. Aggiungi subito al carrello il tuo calendario, per un Natale ricco di sorprese e creatività!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.