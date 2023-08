BASTANO 4 EURO per il Mini Hub USB a 4 porte: FOLLIA AMAZON

Ecco un modo semplice ed efficiente per espandere le porte USB del tuo laptop o computer così da collegare tutti i dispositivi di cui avete bisogno sia in ufficio che a casa. Basterà utilizzare il Mini Hub USB 3.0 a 4 porte, oggi disponibile a un prezzo incredibile su Amazon. Con uno sconto del 50% grazie al coupon e un ulteriore 10% di sconto con il codice promozionale, potrai acquistarlo a soli 4,79€!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma attenzione, l’offerta è valida ancora per pochissimo tempo quindi approfittatene il prima possibile!

Mini Hub USB 3.0 a 4 porte: tutte le specifiche tecniche e come utilizzarlo

Questo Mini Hub USB ORICO ti offre la soluzione perfetta per espandere le porte USB del tuo dispositivo.

Con una porta USB 3.0 e tre porte USB 2.0, potrai collegare contemporaneamente diversi dispositivi come mouse, tastiere, stampanti, penne USB e molto altro. Grazie all’interfaccia USB 3.0, potrai godere di velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido ed efficiente.

Questo hub USB è compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB, inclusi laptop, computer desktop, tablet e altro ancora. La sua compattezza e leggerezza lo rendono perfetto da portare in viaggio o per l’uso quotidiano. Basta collegarlo al tuo dispositivo tramite un unico cavo USB e potrai immediatamente beneficiare di porte aggiuntive per soddisfare tutte le tue esigenze di connessione.

Con un design compatto, velocità di trasferimento dati elevate e la possibilità di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, questo hub USB è un must-have per chiunque cerchi un modo semplice per espandere le porte USB del proprio dispositivo. Ad oggi il Mini Hub USB 3.0 a 4 porte è disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale di soli 4 euro grazie al coupon 50% e al codice promozionale 10% di sconto. Agisci subito e non perderti questa incredibile offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.