Back to School 2022: niente AirPods, tornano le Gift Card

In occasione del Back to School 2022, Apple potrebbe cambiare le carte in tavola: niente AirPods in regalo, ma carte regalo Apple Store come ai vecchi tempi.

Come ogni anno, torna la promozione Back To School dedicata a studenti e docenti negli Stati Unti, in Canada, Europa e Asia. Per un periodo limitato di tempo, con l’acquisto di uno dei Mac o di un iPad Pro che rientrano nell’iniziativa, si ha diritto a ricevere un regalo.

Fino all’anno scorso, c’erano AirPods o cuffie e auricolari Beats, tipo BeatsX, Solo3 Wireless o Powerbeats3 Wireless. Ma stavolta, twitta Mark Gurman di Bloomberg, le cose potrebbero andare un po’ diversamente:

“L’annuale sconto del Back to School Apple negli USA partirà venerdì, col rilascio dei MacBook Pro M2. Con l’acquisto di Mac o iPad pare che daranno una gift card invece che AirPods gratis”

L’anno scorso rientravano nell’iniziativa MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro, iPad Pro e iPad Air, ma iPad e iPad mini erano esclusi, così come i Ricondizionati. E Apple Care può essere acquistato col 20% di sconto sul prezzo di listino.

La promozione Back to School 2022 verrà lanciata questa settimana in USA e Canada, e in un secondo momento anche nel Vecchio Continente e in Asia, dunque anche qui da noi. Questa è solo una delle tante novità Apple che ci aspettano a luglio: fai clic qui per scoprire le altre.