AVM sconta i Fritz!Box: Modem Router Dect, Fax e WiFi 6 da 127€

Se hai bisogno di sfruttare al massimo la tua connessione rame misto fibra o fibra (soprattutto FTTH), AVM sconta due FRITZ!Box in occasione delle Offerte Esclusive Amazon 2022. Includono Dect, Fax, Smart Home e WiFi 6 e sono scontati a un prezzo davvero ottimo. Sono perfetti per sostituire i vecchi router, e partono da soli 127€ invece di 200€ .

FRITZ!Box 7530

Quando si parla di router, AVM è simbolo di prestazioni, stabilità e flessibilità di configurazione. Il Modem Router WI-FI 6 supporta velocità fino a 1.800 Mbps (5 GHz) e 600 Mbps (2,4 GHz) contemporaneamente, e velocità Internet fino a 300 Mbps.

Fa da Centralino telefonico VoIP (fino a 5 segreterie telefoniche integrate) e include funzione fax, stazione base DECT integrata fino a 6 telefoni cordless e prese commutabili. Infine, vanta 4 porte Gigabit Ethernet per il collegamento di computer, console di gioco e hub domestici, più una USB 3.0 per stampanti e server multimediale (NAS).

Fritz!Box 7590

Il Fritz!Box 7590 è un modem router con tecnologia 4×4 multi-user-mimo 1.733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente attive che supporta le connessioni Vdsl da 300 MBit (incluso supervectoring). Dunque, funziona magnificamente con la fibra di Tiscali ed altri operatori italiani.

Offre funzionalità di MMedia server con connettività NAS integrata per la condivisione dei contenuti audio-video su rete domestica. Include 4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB 3.0. E fa da Centralino con base dect per 6 cordless e 2 porte a/b per collegare telefoni analogici, segreteria telefonica e fax.

Normalmente costerebbe 260€ ma oggi te lo porti via a 162€ e spicci.