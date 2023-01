Auricolari Yamaha TW-E5B con custodia di ricarica e microfono in offerta speciale su Amazon

Gli auricolari in-ear true wireless Yamaha TW-E5B sono una delle ultime novità nel campo della tecnologia audio. Si tratta di un prodotto di alta qualità che offre un suono nitido e ricco di dettagli. La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, mentre la batteria ricaricabile offre fino a 8 ore di ascolto. Acquistali ora su Amazon a soli 119,00€ invece di 149,00€.

Gli auricolari Yamaha TW-E5B sono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità superiore. Il design ergonomico e leggero li rende comodi da indossare, mentre la tecnologia di cancellazione del rumore assicura un’esperienza di ascolto senza distrazioni. Inoltre, sono dotati di un microfono integrato che consente di effettuare chiamate senza problemi. La custodia di ricarica fornita con gli auricolari invece consente di ricaricare gli auricolari fino a 3 volte, offrendo fino a 18 ore di ascolto totali.

Dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), questi auricolari sono in grado di bloccare i suoni esterni indesiderati, come il traffico, i rumori di fondo e le conversazioni. La tecnologia ANC utilizza un microfono esterno per rilevare i suoni esterni e un algoritmo per generare un segnale di inversione di fase che annulla il rumore di fondo. Inoltre, coprono una gamma di frequenze che vanno da 20 Hz a 20 kHz.

Inoltre è presente la funzione Listening Care che regola l’equalizzazione in modo intelligente ed ha un grado di resistenza all’acqua certificato IPX5. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistali su Amazon, e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

