Ecco, ora siamo davvero senza parole. Perché quando capita di imbattersi in uno sconto del 58% su degli auricolari wireless di assoluta qualità come i TicPods 2 Pro, non c’è proprio nulla da dire. Bisogna solo cliccare su “acquista ora” o “aggiungi al carrello”: una promozione del genere non bisogna farsela assolutamente sfuggire.

Gli auricolari di TicWatch – brand particolarmente amato dagli utenti Amazon – ricordano vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione di Apple. Anche perché sono bianchi. Il design è in-ear, senza copriauricolare in silicone, che a molti dà anche fastidio (diciamo la verità…). Il case di ricarica ha invece un look più ricercato. È abbastanza contenuto nelle dimensioni, ed è “schiacciato”.

Tutto questo per dire che i TicPods 2 Pro sono auricolari wireless molto gradevoli alla vista, e infatti sono stati premiati con diversi riconoscimenti (GOOD Design, Reddot, FINALIST).

Passiamo però ora a quello che maggiormente – credo – sia di tuo interesse: le specifiche tecniche. Gli auricolari di TicWatch supportano la tecnologia Bluetooth 5.0 (connessione stabile entro 10 metri), e sono resistenti ad acqua e polvere, come testimonia la certificazione IPX4.

Ti segnalo inoltre la presenza del chip Qualcomm QCC3026 che migliora la latenza e la trasmissione, il supporto a protocolli Hi-Fi come aptX e AAC, il supporto alla cancellazione del rumore a doppio microfono, un’autonomia che arriva fino a 20 ore (considerando anche il case) e i sensori per la gestione rapida dei contenuti multimediali e delle chiamate.

Insomma, con una spesa irrisoria di 24,99 euro (grazie allo sconto del 58%, ti ricordo), ti porti a casa degli auricolari wireless davvero ottimi, pronti ad ogni evenienza e che non temono nemmeno acqua e sudore, quindi puoi utilizzarli anche mentre ti alleni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.