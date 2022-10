Sappiamo quanto sia sconfinato il mercato degli auricolari wireless. Solitamente questo è un aspetto che viene inteso positivamente dagli utenti perché maggiore è il numero delle proposte superiori sono le possibilità di trovare il prodotto giusto per le proprie esigenze e il proprio portafogli. In realtà, però, molti tendono a perdere l’orientamento proprio per questo motivo: non è così facile muoversi tra le offerte. Ecco perché te ne voglio segnalare una particolarmente interessante: gli auricolari T1 di Black Shark sono attualmente in offerta su Amazon a 22,48 euro grazie al sostanzioso sconto del 41%. Tu non devi fare altro che aggiungerli al carrello, perché ad applicare lo sconto di pensa Amazon.

Basta una rapidissima occhiata per rendersi conto che i Black Shark T1 vanno incontro al gusto dei gamer, con questo design spigoloso e le luci verdi che danno quel tocco in più. Ciò però non significa che questi auricolari wireless siano solo per i videogiocatori, anzi.

Con la Modalità Gioco, la latenza è ultra-bassa (45 ms) e la sincronizzazione con quanto mostrato su schermo è praticamente perfetta. Così hai la possibilità di giocare senza inconvenienti, in modo preciso anche durante le partite competitive. La Modalità Musica offre invece un suono immersivo con bassi profondi e dettagli di frequenza maggiori grazie ai driver di 10 mm.

La sincronizzazione con lo smartphone (o altri dispositivi) è stabile grazie al Bluetooth 5.2, la batteria invece garantisce circa 35 ore d’ascolto (se si considera anche la custodia di ricarica).

I T1 sono i più gettonati auricolari wireless di Black Shark e, quando in promozione, vanno a ruba proprio perché forti di un rapporto qualità prezzo che è difficile riscontrare altrove. Considerato ciò, ti consiglio di approfittare dell’offerta odierna per non farteli sfuggire: a poco più di 20 euro sarebbe una follia non acquistarli.