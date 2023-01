Sono gli auricolari wireless del momento su Amazon, e sono ancora disponibili. Si tratta dei Jlab Go Air Tones, ora disponibili a soli 19,99€ grazie al Coupon (che devi applicare prima di aggiungere il prodotto al carrello, mi raccomando). La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Gli auricolari wireless Go Air Tones si accendono e si collegano automaticamente al tuo dispositivo tramite Bluetooth 5.1. Basta tirarli fuori dalla loro custodia di ricarica USB per una connessione ininterrotta e senza problemi. Hanno un profilo sottile, perfetto per le orecchie più piccole. Si adattano perfettamente all’orecchio e creano una tenuta perfetta per un suono cristallino. I Go Air Tones sono auricolari wireless leggeri, e anche il case sposa la portabilità: entrerà in qualsiasi borsa o tasca della giacca che porterai in viaggio con te.

Dotati di driver al neodimio da 8 mm, gli auricolari wireless garantiscono un suono cristallino. All’interno della confezione trovi cuscinetti di tre misure, così da poter godere della vestibilità ottimale. Sintonizza il suono in base alle tue preferenze personali con le modalità Signature, Balanced e Bass Boost EQ di JLab (senza bisogno di un’app, ndr).

I Go Air Tones sono dotati di una batteria di lunga durata. Parliamo di 8 ore di riproduzione per ogni auricolare e più di 24 ore extra grazie alla custodia di ricarica. Per un totale di oltre 32 ore di riproduzione.

Infine, ti segnalo che puoi controllare la tua musica con un tocco o due sulla parte esterna dell’auricolare per attivare Siri, Google Assistant e altri assistenti vocali, o per rispondere alle telefonate.

