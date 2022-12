Stai pensando di mettere via quegli auricolari cablati per passare al wireless, vero? Ti suggerisco di andarci piano, almeno all’inizio, quindi potresti trovare interessante questa offerta sugli auricolari wireless di Achoice: grazie alla promo “coupon + codice sconto”, li paghi solo 13 euro e spiccioli. Il codice sconto da usare nella pagina di checkout è RHSJABO5.

Auricolari wireless con autonomia fuori di testa

Gli auricolari wireless di ACHOICE sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile, veloce e affidabile (la portata della trasmissione raggiunge i 10 metri). Sono muniti di driver dinamici da 14,2 millimetri che offrono suoni realistici e bassi potenti. Ogni brano in ascolto sarà come un concerto.

La batteria è fenomenale: con un solo ciclo di ricarica, gli auricolari mettono sul piatto circa 8 ore di autonomia, ma diventano 64 se consideri tutta l’energia che offre la custodia di ricarica.

Il design è robusto ma leggero. I copriauricolari in silicone – in stile AirPods Pro – garantiscono un’ottima presa, quindi non ti sfuggiranno nemmeno durante le sessioni d’allenamento più intense. Sulla superficie trovi degli utili comandi touch, utili per gestire le chiamate, la riproduzione dei contenuti musicali e addirittura attivare Siri e gli altri assistenti vocali.

Tutto questo a meno di 15 euro. Pazzesco, vero? Ricorda che prima di concludere l’acquisto devi spuntare la casella del coupon (per uno sconto del 25%) e inserire il codice RHSJABO5. Solo così pagherai 13,79 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.