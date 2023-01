Non puoi fare a meno della musica e vuoi farti un bel regalo per questa Epifania? Ti suggerisco gli auricolari wireless TrueAir2 di SoundPEATS, ora disponibili su Amazon a soli 29,99 euro grazie al super sconto del 40%. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

SoundPEATS TrueAir2: autonomia pazzesca per gli auricolari wireless con Bluetooth 5.2

Il cuore degli auricolari wireless di SoundPEATS è il chip Qualcomm QCC3040, ben supportata dalla tecnologia Bluetooth 5.2. Questo connubio si traduce in una trasmissione wireless ottimizzata, per una connessione impeccabile e un suono migliorato.

La cancellazione del rumore e il cVc 8.0 assicurano chiamate chiare senza alcuna interruzione. I due microfoni per auricolare – uno per catturare la tua voce, e l’altro per ridurre il rumore ambientale – rendono i TrueAir2 perfetti chiamate in conferenza, corsi online, chat vocali e così via.

L’avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring bilancia il consumo tra due auricolari e migliora al massimo la stabilità della connessione anche in condizioni di scarsa frequenza radio, per fornire una trasmissione audio senza interruzioni e affidabile a basso consumo.

Il driver è a membrana bio-composto da 14,2 mm, il codec aptX analizza con precisione i dettagli e ripristina un suono realistico per note meravigliose e un’esperienza coinvolgente. L’autonomia? Ben 25 ore complessive, considerando anche il case di ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.