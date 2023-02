Auricolari wireless di qua, auricolari wireless di la. Lo sappiamo, il mercato ne è pieno, ma alcune proposte – soprattutto quando in sconto – sono meglio di altre. È il caso dei SoundPEATS TrueAir2, ora in offerta lampo su Amazon a soli 29,99€. Lo sconto del 40% sarà attivo solo per poche ore, dunque meglio sbrigarsi per evitare delusioni.

SoundPEATS TrueAir2: un’offerta lampo strepitosa

Il cuore degli auricolari wireless di SoundPEATS è il chip Qualcomm QCC3040, ben supportata dalla tecnologia Bluetooth 5.2. Questo connubio si traduce in una trasmissione wireless ottimizzata, per una connessione impeccabile con lo smartphone e un suono migliorato.

La cancellazione del rumore e il cVc 8.0 assicurano chiamate chiare senza alcuna interruzione. I due microfoni per auricolare – uno per catturare la tua voce, e l’altro per ridurre il rumore ambientale – rendono i TrueAir2 perfetti chiamate in conferenza, corsi online, chat vocali e così via.

L’avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring bilancia il consumo tra due auricolari e migliora al massimo la stabilità della connessione anche in condizioni di scarsa frequenza radio, per fornire una trasmissione audio senza interruzioni e affidabile a basso consumo.

Il driver è a membrana bio-composto da 14,2 mm, il codec aptX analizza con precisione i dettagli e ripristina un suono realistico per note meravigliose e un’esperienza coinvolgente. L’autonomia? Ben 25 ore complessive, considerando anche il case di ricarica.

⚡ Ti ricordo che si tratta di un’offerta lampo, ovvero destinata a terminare nel giro di pochissime ore. Se i TrueAir2 hanno attirato la tua attenzione, dovresti aggiungerli immediatamente al carrello. Uno sconto del 40% non capita tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.