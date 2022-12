Sulla posizione di vantaggio degli AirPods all’interno di un ecosistema Apple non si può di certo discutere, però c’è da tener conto del fatto che non tutti sono disposti a spendere una cifra astronomica per degli auricolari wireless. Un modo per aggirare l’ostacolo per fortuna c’è e ci viene offerto – guarda un po’ – da Amazon.

Se il tuo obiettivo è spendere poco senza chiedere la luna, oggi puoi acquistare gli auricolari wireless di CC-Show con 24 ore di autonomia a soli 9,99 euro. Come? Grazie al super sconto dell’80%.

Il look di questi auricolari wireless è gradevole e ricorda vagamente quello degli AirPods di prima e seconda generazione di Apple. Anche l’aspetto del case di ricarica non scherza, pulito e con forme morbide.

Gli auricolari di CC-Show sfruttano il Bluetooth 5.0 per garantire una connessione rapida e stabile (distanza massima 10 metri) al tuo smartphone, tablet o computer e supportano i comandi touch per la gestione della musica e delle chiamate. Sono pensati per l’ascolto di qualsiasi contenuti multimediale e, ovviamente, per avere un suono chiaro e pulito in chiamata.

Li puoi utilizzare anche durante le più intense sessioni di attività fisica, non sfuggiranno mai dalle tue orecchie. Concludo dicendoti che la batteria ha un’autonomia di circa 30 ore se consideri anche il case di ricarica. Niente male per degli auricolari di questa fascia di prezzo.

📢 Lo sconto dell’80% è molto, ma molto allettante, ma non posso dirti per quanto tempo ancora resterà attivo. Per questo motivo, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima. E il corriere passerà per la consegna prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.