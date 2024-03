Auricolari wireless Philips SCONTATISSIME su Amazon (-48% di sconto)

Hai bisogno di un paio di cuffie? Sei nel posto giusto perché abbiamo appena scovato una super promo esclusiva. Difatti solo su Amazon puoi acquistare gli auricolari wireless Philips ad un prezzo scontato del 48% che ti permette di pagarle praticamente la metà!

Così ti costano solamente 25,99 euro!

Auricolari wireless Philips: confortevoli, resistenti e durano fino a 18 ore!

Questi auricolari wireless si adattano alla forma dell’orecchio. I 3 morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone creano un isolamento ottimo e assicurano un suono chiaro e bassi bilanciati. Sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth e assicurano la qualità collegate al telefono, all’iPad, all’iPod e ad altri dispositivi fino a una distanza di 10 metri.

Gli auricolari Philips offrono oltre 18 ore di riproduzione. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzione mentre la custodia di ricarica super compatta assicura ulteriori 12 ore di ascolto. Ideate per adattarsi a varie forme di orecchio grazie ai morbidi cuscinetti in silicone di varie dimensioni. La classificazione IPX4 e i potenti driver da 6 mm offrono un audio ottimo in qualsiasi condizione climatica

Gli auricolari sono dotati di una custodia di ricarica per ulteriori 12 ore di riproduzione, un cavo USB-C e auricolari in silicone in 3 dimensioni. L’app “Philips Headphones App” consente di regolare la cancellazione del rumore.

Approfitta del super sconto del 48% e acquistali su Amazon alla metà del prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.