Questi auricolari wireless sembrano promettere grandi cose: autonomia fuori dal comune (circa 40 ore), impermeabilità e così via. Il prezzo di listino poi non è proprio alla portata di tutti – parliamo comunque di 70€ – ma grazie alla doppia promozione firmata Amazon, l’affare si conclude a poco meno di 16€.

Sì perché oltre al super sconto del 71% già applicato da Amazon, puoi ottenere un ulteriore sconto del 20% spuntando la casella del Coupon. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

Auricolari wireless impermeabili e con 40H di autonomia: gli diamo una chance?

Il look di questi auricolari wireless (firmato Besnoow) è abbastanza futuristico. La scocca è in plastica lucida, e la custodia sembra quasi una navicella spaziale. Con tanto di display che ti informa sulla carica rimanente dei due auricolari. A proposito, la forma degli auricolari ricorda quella degli AirPods di Apple, quindi immagino sia anche comodi da indossare.

In termini di feature, supportano il Bluetooth 5.3 per una connessione stabile, veloce e affidabile con lo smartphone (o un altro device con cui li potresti abbinare). La portata massima è di 15 metri, niente male. Integrano poi un chip con codec audio AAC e SBC, e un driver dinamico da 13 millimetri, che si traduce in un suono ricco e dinamico.

Come anticipato poco sopra, questi auricolari wireless sono impermeabili (certificazione IP7) e vantano un’autonomia fuori dal comune. In totale, quindi considerando anche l’energia erogata dalla custodia, la batteria dura per circa 40 ore. Poi, una volta esaurita, puoi concedergli un po’ di riposo sfruttando la porta USB-C.

📢 Ti ricordo che oltre allo sconto già applicato del 71% puoi ottenere un secondo sconto spuntando la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, perché solo così avrai la possibilità di risparmiare un ulteriore 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.