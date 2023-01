Sei indeciso/a? Non sai se investire una bella somma per aggiungere gli AirPods al tuo ecosistema oppure se puntare su qualche alternativa più economica ma comunque affidabile? Provo a darti una mano: gli auricolari wireless di Homscam – prezzo di listino 50€ – sono attualmente scontati del 60% su Amazon. Questo significa che puoi farli tuoi a soli 19,99€, con spedizione gratuita (se ti abboni a Prime).

A 50€ probabilmente non sarebbero riusciti nell’impresa di attirare la tua attenzione, ma come si può far finta di nulla quando c’è in ballo uno sconto del 60%? Questi auricolari wireless garantiscono una elevata qualità di trasmissione grazie al Bluetooth 5.1. Quest’ultimo si traduce anche in una latenza inferiore e un consumo energetico nettamente più controllato.

Entrambi gli auricolari, poi, includono un microfono. Quindi puoi usarli anche singolarmente se durante una telefonata vuoi che un orecchio sia libero. Per quanto riguarda l’audio, gli auricolari sono dotati dell’altoparlante Horn a bobina mobile con driver più grande e dinamico.

La batteria dura circa 8 ore con un solo ciclo di ricarica, ma se si considera anche il case di ricarica, l’autonomia arriva a ben 30 ore. Il case, dotato di porta USB-C, supporta la ricarica rapida.

Infine, ti segnalo che questi auricolari wireless sono impermeabili e che supportano i comandi touch (che puoi utilizzare per interagire con i contenuti multimediali in riproduzione, con le chiamate e – ovviamente – con gli assistenti virtuali).

Detto ciò, non ti resta che cliccare su “aggiungi al carrello”, perché con uno sconto del 60%, come si fa a dire di no?

