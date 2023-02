Non saranno i migliori auricolari wireless in circolazione (quelli sono gli AirPods Pro 2a Gen), questo va detto, ma quando ad uno sconto del 40% si aggiunge anche un Coupon valido per uno secondo sconto di 15€, come si fa a resistere alla tentazione? La proposta di Ddidbi (nome abbastanza discutibile…) passa da 50€ a 14,99€, e va bene così.

Questi auricolari wireless utilizzano driver rivestiti in titanio da 13 millimetri, così da offrire un suono con bassi profondi, medi di qualità e alti nitidi. A proposito dei bassi, sono potenziati fino al 50% grazie alla tecnologia proprietaria BassUp. Da mettere alla prova, senza alcun dubbio.

Il design è ergonomico e robusto. La certificazione IP7 si traduce in impermeabilità, quindi li puoi usare anche quando fai sport o sotto la pioggia. Pesano pochissimo e, stando alle recensioni, sono molto comodi da indossare. Anche perché all’interno della confezione trovi tre coppie di copriauricolari di dimensioni diverse.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, ti dico che sfruttano la connettività Bluetooth 5.2, supportano la cancellazione del rumore (così da ridurre il rumore ambientale quando sei in chiamata) e, infine, sono dotati – in totale – di quattro microfoni. Due per auricolare.

Per soli 14,99€ – grazie al doppio sconto – questi auricolari wireless sembrano avere tutto al posto giusto. Ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungerli al carrello, solo così otterrai uno sconto di 15€ che andrà ad aggiungersi a quello del 40% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.