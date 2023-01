Gli auricolari wireless Rebel di House of Marley sono particolarmente intriganti oggi su Amazon. Lo sconto del 39% porta infatti il prezzo finale a soli 79€ (anziché 129,99€), e lo puoi applicare anche in caso di pagamento a rate: 5 da 15,80€. Il design è eccezionale, e anche la scheda tecnica non scherza.

La combinazione tra connettività Bluetooth di alta fascia, materiali resistenti al sudore e all’acqua (certificazione IPX5) e cancellazione del rumore in chiamata è alla base di questi auricolari wireless. Sono l’ideale per l’attività sportiva ma anche per la produttività, per call e videocall di lavoro, ad esempio.

I Rebel sono auricolari con una batteria niente male: fino a 8 ore di riproduzione ininterrotta con una sola ricarica. L’autonomia diventa poi di 30 ore si considera anche il case di ricarica, che fornisce energia nel momento di maggior bisogno. Quest’ultimo si ricarica tramite USB-C e supporta anche la ricarica wireless (cosa assolutamente non scontata).

Da sottolineare anche il lato green di questo prodotto. Ogni materiale utilizzato è stato scelto per rispettare la natura. House of Marley sceglie il bambù per la sensazione di legno naturale che restituisce. La plastica impiegata, poi, è completamente riciclata.

Per completare l’acquisto degli auricolari Rebel di House of Marley a soli 79€ non devi fare altro che aggiungerli al carrello. Lo sconto di 50€ viene applicato in automatico da Amazon, quindi non devi preoccuparti di nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.