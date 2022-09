Come spesso ripetiamo, il mercato degli auricolari wireless è estremamente vasto e con soluzioni praticamente per tutti. Pensando ad un ecosistema Apple, il primo pensiero non può che andare agli AirPods, ma in realtà ci sono valide alternative di altri brand, anche più economiche. È il caso di Black Shark e dei suoi auricolari pensati (anche) per il gaming, i T1.

Solitamente richiedono una spesa di 31,99 euro, ma oggi – grazie allo sconto del 30% – puoi acquistarli a soli 22,49 euro. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime e la consegna (almeno al momento della scrittura di questo articolo) è garantita per il giorno successivo all’acquisto. Il consiglio è, come al solito, di concludere l’affare il prima possibile in modo da evitare brutte sorprese (sconto scomparso, scorte terminate e così via).

Basta una rapidissima occhiata per rendersi conto che i Black Shark T1 vanno incontro al gusto dei gamer, con questo design spigoloso e le luci verdi che danno quel tocco in più. Ciò però non significa che questi auricolari wireless siano solo per i videogiocatori, anzi.

Con la Modalità Gioco, la latenza è ultra-bassa (45 ms) e la sincronizzazione con quanto mostrato su schermo è praticamente perfetta. Così hai la possibilità di giocare senza inconvenienti, in modo preciso anche durante le partite competitive. La Modalità Musica offre invece un suono immersivo con bassi profondi e dettagli di frequenza maggiori grazie ai driver di 10 mm.

La sincronizzazione con lo smartphone (o altri dispositivi) è stabile grazie al Bluetooth 5.2, la batteria invece garantisce circa 35 ore d’ascolto (se si considera anche la custodia di ricarica).