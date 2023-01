Auricolari Sennheiser Cx True Wireless ad un prezzo sbalorditivo su Amazon

Sennheiser si è inserita nel settore delle cuffie wireless da un po ‘di tempo, proponendo prodotti ottimi ma spesso costosi come le MOMENTUM True Wireless 2. Ora l’azienda punta a un budget più permissivo, con le Sennheiser CX True Wireless. Questo nuovo paio di auricolari non ha la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma per il resto offre caratteristiche ben in linea con le sue controparti più costose. Acquistale ora su Amazon a soli 69,90€ invece di 129,00€.

Gli auricolari sono un po’ ingombranti, ma piuttosto leggeri e sono abbastanza sicuri, a condizione che uno dei quattro paia di auricolari in silicone inclusi (extra piccolo, piccolo, medio e grande) si adatti bene alle orecchie. A differenza di molti altri veri auricolari wireless, questi non hanno alcun tipo di gancio per rimanere attaccate nelle orecchie.

La custodia Sennheiser CX True Wireless è abbastanza compatta, sebbene sia più voluminosa di qualcosa come la custodia Apple AirPods. È fatto di plastica ma non sembra economico e gli auricolari si annidano comodamente nelle loro fessure, tenuti in posizione con magneti e minuscoli pioli vicino alla connessione di ricarica.

Le Sennheiser CX True Wireless sono classificate IPX4, quindi possono resistere al sudore e agli schizzi d’acqua senza problemi. Tuttavia, mentre la vestibilità è in gran parte sicura, potresti voler attenersi ad allenamenti che non comportano un movimento vigoroso della testa.

Proprio come i CX 400BT, questi nuovi auricolari sono dotati di pannelli touch capacitivi. Senza prendere il telefono, puoi regolare il volume, rispondere alle chiamate, accedere al tuo assistente vocale preferito e controllare la riproduzione. Utilizzando l’app Sennheiser Smart Control, puoi anche scambiare uno qualsiasi dei controlli, ma quelli del volume saranno sempre legati al tenere il dito sull’auricolare (puoi però scambiare volume su e volume giù tra le orecchie).

Sennheiser Smart Control offre una discreta diffusione di funzionalità oltre alla rimappatura dei controlli. C’è un modulo EQ a tre bande, oltre a preimpostazioni chiamate Bass Boost, Podcast e Movie. Puoi anche regolare il sidetone (quanto senti la tua voce durante una chiamata) e, soprattutto, ottenere gli aggiornamenti del firmware. Inoltre, sebbene non sia supportato il multipunto Bluetooth, Sennheiser Smart Control ti consentirà di passare avanti e indietro tra i dispositivi accoppiati di recente (solo uno alla volta, ma è piuttosto semplice). Molte app complementari sono piuttosto goffe, ma questa funziona bene: è reattiva e si connette in modo affidabile. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

