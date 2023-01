Auricolari Sennheiser Cx True Wireless ad un prezzo BOMBA su Amazon

Le Sennheiser CX True Wireless sono gli ultimi auricolari wireless del gigante audio tedesco. Riprendendo da dove si era interrotto con le CX 400BT, questi auricolari sono più economici dei loro predecessori, nonostante includano una serie di funzionalità aggiornate che comprendono una maggiore durata della batteria e una migliore connettività. Acquistale ora su Amazon a soli 69,90€ invece di 129,00€.

I CX 400BT erano già un set molto completo di auricolari true wireless, che offrivano un suono ampio e buoni controlli touch e i CX True Wireless li migliorano in quasi tutti i modi. La qualità audio è esattamente ciò che ti aspetteresti da Sennheiser: medi chiari, alti dettagliati e potenti frequenze basse. Tuttavia, siamo rimasti comunque sorpresi dalla qualità del suono di questi auricolari per il prezzo. Gli audiofili potrebbero preferire un palcoscenico più neutro (la fascia bassa è piuttosto pronunciata), ma non si può negare che offrano un’esperienza di ascolto molto piacevole.

I controlli e l’app sono molto facili da usare e la connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile con il tuo dispositivo. È incluso anche il supporto audio ad alta risoluzione, per coloro che desiderano estrarre ogni minimo dettaglio dalla propria musica.

L’unico vero spauracchio è il design delle CX True Wireless, forse troppo ingombranti per le orecchie. Ma per il prezzo, ottieni eccellenti prestazioni audio, buona durata della batteria, controlli facili, un’app utile e un’ottima connettività.

Se ritieni che il suono non sia di tuo gradimento, puoi regolare le impostazioni tramite l’app Sennheiser Smart Control, modificando manualmente i cursori di frequenza o scegliendo tra una varietà di preset. Rispetto al CX 400BT, i nuovi auricolari Sennheiser offrono una durata della batteria migliorata, stiamo parlando di circa 9 ore di utilizzo e altre 18 ore dalla custodia di ricarica, ovvero un aumento di 7 ore.

Tuttavia, non è assolutamente il leader della categoriam molti auricolari wireless offrono più di 40 ore di riproduzione in questi giorni, ed è un peccato che la custodia non fornisca più ricariche se si considerano le sue dimensioni. Anche la connettività è stata migliorata, grazie alla compatibilità Bluetooth 5.2 e supporto codec SBC, AAC e aptX. Pertanto, non dovresti riscontrare problemi con lo streaming di tracce audio ad alta risoluzione. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

