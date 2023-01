Auricolari HP Gaming OMEN Earbuds ad un prezzo folle, 66% di sconto su Amazon

Tuffati nel gioco con gli auricolari OMEN e sperimenta un suono potente ed equilibrato grazie alla tecnologia dual driver. Rimani comodo con le punte in schiuma Comply, i ganci di 3 dimensioni e i driver angolati che si adattano perfettamente all’orecchio. Acquistale ora su Amazon a soli 16,79€ invece di 49,99€.

Il dispositivo possiede ben due driver audio, e questo lo cosnente di emttere un suono bilanciato durante la riproduzione di musica o podcast. Puoi personalizzare i tuoi scegliendo tra 3 diversi modelli, 3 misure di ganci per le orecchie e le punte in schiuma Comply. I Comply Foam Tips si adattano alla forma dell’orecchio, fornendo un isolamento acustico e un comfort ottimali.

Assumi il controllo con il microfono in linea, la disattivazione del microfono e i controlli multimediali.

Sfrutta i comodi driver angolati che si adattano perfettamente all’orecchio e sfrutta il microfono in linea, i comandi per disattivare la voce e i controlli multimediali. Non preoccuparti dei fili aggrovigliati: con queste cuffie avrai a disposizione un plug-in che potrai indossare sotto le cuffie che risolverà il problema.

Mantieni i tuoi auricolari sempre protetti grazie alla comoda custodia presente all’interno della confezione, è adatta per il trasporto ed è pratica. Il dispositivo è compatibile con l’Aux da 3,5 mm che si collega ai controller PC, Xbox, PS4 e Switch. Quindi puoi usarle come cuffie per le chat vocali e sentire contemporaneamente l’audio dagli auricolari. Approfitta ora dello sconto del 66% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.