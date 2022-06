Auricolari Bluetooth Wireless: 30 ore di autonomia a 27€ con Coupon

Sono gli auricolari Bluetooth Wireless più venduti di Amazon delle ultime ore, e per una buona ragione. I Veenax T8 garantiscono 30 ore di autonomia, controlli Touch e una resa sonora più che onesta e soli 27€ incluse spedizioni rapide Prime, grazie a un Coupon.

⚠️ Importante. Per usufruire dello sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 15% sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello. ⚠️

I Veenax T8 garantiscono 30 ore di autonomia totali su singola ricarica, grazie alla custodia con batteria integrata; ogni sessione dura 5 ore, poi c’è bisogno di riporle nella custodia. Bastano 10 minuti per ottenere un’altra ora di riproduzione.

I driver in grafene da 10 mm offrono prestazioni musicali interessanti, e il protocollo Bluetooth 5.0 garantisce una connessione veloce e stabile fino a una distanza di 15 metri. Si connette automaticamente non appena aprite l’astuccio.

Il design ergonomico entrano nelle orecchie con angoli obliqui di 45 gradi e auricolari in silicone di 3 diverse dimensioni garantiscono una vestibilità quasi universale e molto comfort. I controlli Touch, infine, permettono di riprodurre / mettere in pausa la musica, saltare un brano, ricevere o terminare le telefonate, accendere e spegnere gli auricolari Bluetooth, o attivare Siri.

Ogni auricolare include un microfono dedicato alla cancellazione del rumore di fondo con tecnologia CVC 8.0 per chiamate super cristalline. Tra l’altro, gli auricolari possono essere usati indipendentemente. Sono anche certificate per Impermeabilità IPX7, perfetta per l’allenamento in palestra o all’aria aperta.