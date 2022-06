Auricolari Bluetooth senza limiti? Eccoli qua, con tanto di ANC (eBay)

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth che siano fantastici, credimi, devi spendere veramente poco per acquistarli. Merito di questa promozione su eBay che con un codice sconto li fa diventare tuoi a soli 49,99€.

Non devi far altro che collegarti sulla pagina, aggiungere le magnifiche BlackView AirBuds 5 al carrello e al momento del pagamento inserire la dicitura “PIT10EUROFF2022”.

Delle spedizioni non devi preoccuparti, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Blackview AirBuds 5: gli auricolari Bluetooth che hai sempre voluto

Quando li definisco come “fenomenali” non lo faccio tanto per pompare la situazione, ma bensì perché con il loro rapporto qualità prezzo sono davvero un acquisto ottimo.

Comodissimi da indossare tutto il giorno, questi auricolari Bluetooth li colleghi sia al tuo smartphone Android che iOS e non scendi a compromessi. Stabili e con tanto di certificazione di impermeabilità, praticamente li utilizzi in tutte le situazioni che vuoi.

Audio veramente definito, bassi potenti e qualità ottima. Con i microfoni integrati parli al telefono per tutto il tempo che desideri senza doverti ripetere. Come mai? Ovviamente merito dell’ANC ossia della cancellazione del rumore che elimina il frastuono esterno ed isola la tua voce. Questa caratteristica non può che convincerti al 100%.

Conta che anche la batteria non è da meno. Hanno un’autonomia completa di 24 ore, la ricarica rapida ti permette di ottenere 3 ore di ascolto aggiuntivo con soli 5 minuti di ricarica e se non vuoi utilizzare il cavo, fai pure. Come mai? Sono compatibili con la ricarica wireless.

Che altro dirti, hanno praticamente tutto ciò che stavi cercando, anche i controlli touch.

Collegati subito su eBay e acquista i tuoi auricolari Bluetooth preferiti, i Blackview Airbuds 5 sono disponibili ad appena 49,99€. Per ottenere questo prezzo utilizza il codice “PIT10EUROFF2022” in fase di pagamento. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.