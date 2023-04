I vantaggi degli auricolari wireless sono tanti, non c’è alcun dubbio a riguardo, ma – parlando in senso ampio – il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo (gli AirPods di Apple si aggirano spesso intorno ai 200€, ad esempio). Per fortuna il mercato offre tante alternative a basso costo, come gli auricolari Bluetooth di Soicear: con una batteria pazzesca e la certificazione IPX5 (impermeabilità, quindi), gli auricolari ti costano solo 19,99€ invece di 40€.

Non farti sfuggire il pazzesco sconto del 50% proposto su Amazon e ricorda che la spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Gli auricolari wireless hanno un driver da 13 mm e garantiscono un suono ricco, con bassi potenti e alti chiari e puri. Ottimo anche la qualità dell’audio in uscita: durante le chiamate, chi è dall’altro lato ti sentirà senza alcun problema.

Sfruttano il Bluetooth 5.1 e si sincronizzano in modo rapido e stabile al device di riferimento, che sia uno smartphone, un tablet o un notebook. Sono ovviamente compatibili con iOS/iPadOS/macOS, quindi sono perfetti anche in abbinata al tuo iPhone.

Quelli di Soicear sono auricolari che supportano i comandi touch (per gestire con semplici tocchi la riproduzione di contenuti multimediali o le chiamate), vantano un’autonomia di 38 ore circa (considerando anche il case di ricarica) e sono impermeabili, come evidenzia la certificazione IPX5.

📢 Ti segnalo che al momento della stesura di questo articolo, le unità disponibili sono solo 5. Per questo motivo, ti invito ad aggiungere in tempi record gli auricolari Bluetooth Soicear al tuo carrello Amazon così da approfittare dello sconto del 50%.

