Aumenta il tuo storage di 500GB con l'hard disk esterno al 44% DI SCONTO

Gli hard disk esterni sono dispositivi versatili e affidabili che forniscono un modo comodo per memorizzare, proteggere e trasferire dati in modo efficiente e sicuro e oggi, su Amazon, l’hard disk esterno da 500GB viene scontato del 44% per un costo finale di 27,99€.

Hard disk esterno da 500GB al 44% di sconto

L’Hard Disk Esterno Maxone offre una soluzione affidabile e portatile per l’archiviazione digitale, con una capacità di archiviazione di 500 GB e un’interfaccia disco rigido USB 3.0 per trasferimenti dati veloci e efficienti. Dotato di tecnologia di connettività USB, questo dispositivo è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer portatili, TV, console di gioco come PS4 e Xbox, oltre a sistemi operativi come Windows, Mac, Linux e Android.

Il design minimalista e plug-and-play dell’Hard Disk Esterno Maxone lo rende estremamente facile da utilizzare: non richiede alcun programma di installazione o configurazione del software. Realizzato con materiali robusti e durevoli, tra cui alluminio, questo dispositivo è progettato per resistere agli urti e all’acqua, garantendo la sicurezza dei dati anche in situazioni impegnative.

Con un fattore di forma disco rigido da 2.5 pollici, l’Hard Disk Esterno Maxone è estremamente compatto, misurando appena 1 cm di spessore. La sua portabilità lo rende ideale per l’utilizzo in viaggio o per trasportare dati da un luogo all’altro con facilità.

Grazie alla tecnologia USB 3.0, l’Hard Disk Esterno Maxone offre trasferimenti dati ultraveloci, con una velocità fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. Questo garantisce un trasferimento rapido e efficiente dei file, migliorando l’esperienza complessiva di archiviazione e condivisione dei dati.

Su Amazon è disponibile un maxi sconto del 44% sull’hard disk esterno da 500GB per un prezzo finale d’acquisto di 27,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.