Audio Top e materiale impermeabile: la cassa bluetooth Tronsmart è in MAXI SCONTO

Il Tronsmart T6 Mini è un altoparlante Bluetooth che offre un’esperienza audio coinvolgente e portatile. Con una potenza massima in uscita di 15 Watt e una configurazione dei canali audio surround 2.0, offre un audio stereo a 360 gradi che riempie l’ambiente con un suono nitido e potente.

Una delle caratteristiche distintive di questo altoparlante è la sua durata della batteria fino a 24 ore, che consente di godere della musica per lunghe sessioni senza dover ricaricare frequentemente. Inoltre, con la certificazione IPX6 impermeabile, è protetto dagli schizzi d’acqua e può essere utilizzato anche all’aperto o in ambienti umidi senza preoccupazioni.

Le dimensioni compatte del prodotto (9,2 cm di diametro, 9,2 cm di lunghezza e 12 cm di altezza) lo rendono estremamente portatile, ideale per l’uso in viaggio, in campeggio o durante le attività all’aperto. Il supporto da tavolo incluso consente di posizionare l’altoparlante in modo stabile e sicuro su qualsiasi superficie.

Inoltre, il Tronsmart T6 Mini offre una modalità di riproduzione multifunzione, che consente di inserire una scheda TF/Micro SD fino a 64 GB per ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi. È inoltre dotato di un’interfaccia AUX standard da 3,5 mm per collegare dispositivi compatibili e ascoltare la musica da MP3 / MP4.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto maxi del 36% sulla cassa bluetooth Mini targata Tronsmart per un prezzo totale di 25,99€.