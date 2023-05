Audio eccellente per il tuo PC con la Soundbar in MEGA OFFERTA

Ottimizza il suono del tuo PC con la potentissima soundbar Pro Elite. Oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto del 18% quindi a soli 48,99€.

Questa soundbar è perfetta per migliorare l’esperienza audio del tuo PC e goderti i tuoi film, le tue serie TV e la tua musica preferita. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più puoi riceverla direttamente a casa domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Soundbar Pro Elite: audio eccellente per il tuo pc

La soundbar Pro Elite è dotata di due altoparlanti stereo da 5 W che offrono un suono di alta qualità. Inoltre, è dotata di una tecnologia di equalizzazione automatica che garantisce un suono bilanciato e armonioso.

Questa soundbar è facile da installare e da usare, grazie alla sua compattezza e alla sua semplicità. È dotata di una connessione Bluetooth che ti consente di collegare il tuo PC, il tuo smartphone o il tuo tablet in pochi secondi. Inoltre, è dotata di un’interfaccia USB e di un’uscita per le cuffie per una maggiore flessibilità.

La soundbar Pro Elite è anche dotata di un telecomando che ti consente di controllare il volume, la riproduzione audio e altri parametri da remoto. Inoltre dispone di una funzione di risparmio energetico che la spegne automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo.

Il dispositivo è compatibile con molte fonti audio, tra cui PC, smartphone, tablet, lettori MP3 e dispositivi di gioco. Inoltre, la sua compattezza e il suo design elegante la rendono un’ottima aggiunta a qualsiasi ambiente domestico.

Ad oggi la potentissima soundbar Pro Elite è in super offerta su Amazon con uno sconto del 18% quindi a soli 48,99€. La spedizione è gratuita ma attenzione, gli articoli stanno per terminare quindi non c’è tempo da perdere!

