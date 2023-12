ASUS monitor da gaming 27" al minimo storico: risparmi 100€ (219,99€)

Questo monitor è proprio una chicca, soprattutto considerata la percentuale di sconto! Il prezzo è il minimo storico e il prodotto potrebbe arrivare addirittura prima di Natale (regalo o auto-regalo perfetto). Il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQA1A è la scelta ideale per te. E ora, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, puoi averlo a soli 219,99€, beneficiando di un eccezionale sconto del 31%. Questo non è solo un affare eccezionale, ma rappresenta anche il prezzo minimo storico per questo prodotto. Inoltre, se ordini ora, potrai riceverlo in tempo per Natale, rendendolo il regalo perfetto per te stesso o per un amico gamer.

ASUS monitor da gaming a soli 219,99€ con lo sconto del 31%

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQA1A è un vero e proprio gioiello tecnologico. Dotato di un display da 27 pollici e una risoluzione WQHD, offre immagini nitide e dettagliate che ti immergeranno completamente nei tuoi giochi preferiti. La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata dall’HDR, che fornisce un contrasto superiore e una gamma di colori più ampia, rendendo ogni scena più vivida e realistica. Ma la vera magia di questo monitor sta nelle sue prestazioni. Con un overclock fino a 170 Hz, assicura un gameplay estremamente fluido, senza sfarfallio o ritardi. Questo è particolarmente importante in giochi ad alta velocità, dove ogni millisecondo conta. Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) elimina il ghosting e le sfocature, permettendoti di reagire istantaneamente a ciò che accade sullo schermo. La tecnologia Extreme Low Motion Blur garantisce che anche le azioni più rapide siano incredibilmente nitide, mentre Freesync Premium elimina il tearing dello schermo, offrendoti un’esperienza di gioco senza interruzioni. Inoltre, la funzione Shadow Boost migliora i dettagli nelle aree scure, permettendoti di individuare nemici nascosti e di avere un vantaggio tattico. ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Monitor Gaming 27”, WQHD, Overclock Fino a 170 Hz, Tecnologia Extreme Low Motion Blur, Freesync Premium e Shadow Boost, 1 ms (MPRT), HDR, DisplayWidget Lite, Nero 219.99 € 319€ 31% Vedi l'offerta Il monitor è anche dotato di DisplayWidget Lite, un software intuitivo che ti permette di personalizzare facilmente le impostazioni del display in base alle tue preferenze di gioco. In conclusione, ilmonitor ASUS TUF Gaming VG27AQA1A a soli 219,99€ su Amazon è un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di gaming. Con le sue prestazioni eccezionali e la qualità dell’immagine superiore, è il monitor ideale per portare la tua esperienza di gioco a un livello completamente nuovo. Non lasciarti sfuggire questa offerta: aggiungi il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQA1A al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti!

