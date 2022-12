Aspirapolvere top: i migliori da acquistare a Natale 2022

I robot aspirapolvere senza fili, noti anche come aspirapolvere smart, sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni perché costituiscono un modo pratico ed efficiente per mantenere casa pulita. Questi pratici piccoli dispositivi sono progettati per muoversi da sé in casa, aspirando sporco e polvere mentre sei fuori a lavoro o fai altro. Ecco perché dovresti considerare l’acquisto di un aspirapolvere robot wireless intelligente e soprattutto come scegliere il migliore per le tue esigenze.

Vantaggi dei Robot Aspirapolvere

Uno dei principali vantaggi di un aspirapolvere robot wireless smart è che può farti risparmiare molto tempo e fatica. Non devi più passare i tuoi fine settimana a trascinare un aggeggio pesante per tutta casa nel tentativo di raggiungere ogni angolo. Con un aspirapolvere intelligente, tutto quello che devi fare è premere un pulsante (o pronunciare un comando vocale) e lasciare che faccia tutto il lavoro per te. Alcuni modelli includono anche funzionalità di pianificazione, che ti permettono di impostare un orario specifico per l’inizio della pulizia: così, quando rincasi, trovi tutto pulito di fresco.

Un altro vantaggio di un aspirapolvere robot wireless intelligente è che può aiutare a migliorare la qualità dell’aria di casa. Questi dispositivi sono infatti dotati di sistemi di filtrazione avanzati che catturano le particelle di polvere fine e gli allergeni, contribuendo a ridurre la quantità di elementi irritanti nell’aria. Questo può essere particolarmente utile per le persone con allergie o asma, in quanto può aiutare a ridurre la sintomatologia collegata.

Come Scegliere l’aspirapolvere smart ideale

Quando si tratta di scegliere il miglior aspirapolvere Smart, ci sono alcune considerazioni chiave da fare. Per prima cosa, devi guardare alle dimensioni e alla forma dell’aspirapolvere. Se hai molti angoli stretti o spazi stretti nella tua casa, cerca un modello con un design sottile e setole flessibili che possano raggiungere tali aree. D’altra parte, se hai per lo più open space, va bene anche un modello più voluminoso.

Un altro fattore importante da considerare è la potenza di aspirazione. Un aspirapolvere con forte aspirazione sarà in grado di raccogliere più sporco e detriti, lasciando i vostri pavimenti più puliti e freschi. Diciamo che sopra i 4.000ps non avrai problemi. Inoltre, controlla sempre anche la durata della batteria dell’aspirapolvere, così come le dimensioni della vano raccogli-rifiuti, e leggi le recensioni per capire quanto è facile svuotarlo. Questa è una informazione chiave, perché dovrai fare questa operazione una volta ogni 1, massimo 2 giorni. Alcuni modelli evitano questa seccatura perché includono anche una base di svuotamento automatico; la contropartita di tanta comodità è che la base occupa spazio, non è bellissima da vedere e fa aumentare parecchio il prezzo dell’aspirapolvere.

Un’altra caratteristica da cercare è la capacità di controllare l’aspirapolvere da remoto o con la voce. Molti aspirapolvere intelligenti hanno app di controllo o si interfacciano con Siri, Alexa e Google Home; ciò permette di avviare, fermare o pianificare le pulizie dal tuo telefono o dallo smart speaker. E fidatevi di noi: è una benedizione poter dire “Alexa, avvia aspirapolvere” prima di uscire di casa.

Infine, considera il prezzo. Gli aspirapolvere intelligenti possono partire in prezzo da poche centinaia di Euro a oltre 1.000, quindi è importante fissare un massimale di spesa e cercare un modello che si adatti alle tue esigenze e al tuo budget. Tieni presente che i modelli più costosi tendono ad avere caratteristiche più avanzate, ma ciò non significa necessariamente che siano la scelta migliore per tutti.

Altra cosa fondamentale: scegliete un prodotto che abbia un sistema di Intelligenza Artificiale evoluta. Quelli con LiDAR sono i più sofisticati, e quelli che tendenzialmente si incastrano meno con oggetti, animali o bambini. Costa più dei sistemi ottici, ma a nostro giudizio garantisce risultati migliori.

Infine, alcuni modelli sono specifici per animali domestici, altri sono progettati per lavare bene. In generale, pur facendo un’ottimo lavoro di aspirazione, un robot aspirapolvere non è un sostituto del vecchio Mocio. In altre parole, va bene per rinfrescare le superfici, ma ogni tanto una pulizia più profonda avrà comunque bisogno dei mezzi “classici.”

In conclusione, un aspirapolvere robot wireless intelligente può essere un modo comodo ed efficiente per mantenere pulita la tua casa. Considerando fattori come dimensioni e forma, potenza di aspirazione, durata della batteria e opzioni di controllo remoto, puoi trovare il modello migliore per le tue esigenze e il tuo budget. Con un aspirapolvere intelligente, puoi passare meno tempo a pulire e più tempo a goderti le cose che ami. Ecco quindi i migliori modelli che Amazon abbia da offrire.

Aspirapolvere top: i migliori da acquistare

Disclaimer importante. Questo post non è sponsorizzato in alcun modo. Riflette solo le nostre impressioni, dopo aver tanto ricercato sull’argomento. E il modello scelto per tenere in ordine la Redazione è il Dreame L10 Pro. Dreame è una marca di Xiaomi, e infatti sfrutta la medesima tecnologia LiDAR e la stessa identica app: Xiaomi Home. Per come la vediamo noi, Xiaomi e Dreame creano i robot aspirapolvere più smart e col miglior rapporto prezzo qualità del mercato; a differenza di altri competitor più blasonati, non fanno pagare per feature software, ma solo per le funzionalità hardware. Ecco perché li consigliamo tutti.

Il più Completo

Sistema di svuotamento automatico utilizza l’esclusiva tecnologia DualBoost 2.0, basso rumore, 60 giorni di svuotamento automatico, non include solo spazzole ad alta velocità ma asciuga il pavimento con aria calda per prevenire la formazione di odori, muffe e batteri. Ha una batteria da 5200mAh, e vanta una potente aspirazione da 5.300Pa. Include Navigazione 3D con LiDAR, mappe personalizzabili con App e comandi vocali: Dreame L10s Ultra costa 1.299€ su Amazon.

Specifico per Lavare

Come detto, i robot aspirapolvere in media non costituiscono un sostituto della vecchia accoppiata mocio e secchio. Tutt’al più vanno bene per dare una rinfrescata. Tuttavia Irobot Braava Jet M6 nasce per lavare in modo decente, e infatti include un sistema unico di irroramento dell’acqua attraverso nebulizzazione. Costa 596€ su Amazon.

Ottimo Rapporto Qualità Prezzo

Laser LDS, algoritmo SLAM, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è il più venduto su Amazon. È in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione; percepisce in tempo reale gli ambienti complessi e assicura un’ottima pulizia anche in presenza di ostacoli. Costa solo 199€ su Amazon.

Scelto dalla Redazione

Non fatevi ingannare dal marchio apparentemente anonimo. Dreame D10 Plus sfrutta le stesse identiche tecnologia di mappatura e intelligenza artificiale degli Xiaomi, e addirittura la stessa app; i ricambi sono compatibili tra loro. Ma è un piccolo gioiello con il miglior rapporto prezzo/qualità. Include lo svuotamento Automatico della polvere, la navigazione LiDAR, il rilevamento ostacoli, e l’aspirazione da 4.000Pa gestisce senza problemi tappeti, peli di animali. Ha un’autonomia di circa 170 minuti ed è in offerta a 349€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.