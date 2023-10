Aspirapolvere senza fili MULTI ACCESSORIATO a META' PREZZO: solo per OGGI

Ti presentiamo l’elettrodomestico multifunzionale che rendere la tua pulizia domestica molto più semplice e veloce! Parliamo dell’ Aspirapolvere Senza Fili INSE , attualmente in offerta su Amazon a soli 99,99€ , con uno sconto incredibile del 50%.

Questa è un’opportunità da non perdere per trasformare la tua routine di pulizia in un’esperienza più efficiente e senza problemi. Corri a fare il tuo ordine!

Aspirapolvere Senza Fili INSE: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Fili INSE offre una serie di caratteristiche eccezionali che lo rendono una scelta ideale per la pulizia domestica.

Ecco tutte le specifiche tecniche più importanti:

Potente Motore a 25000Pa: questo aspirapolvere senza fili offre una potenza di aspirazione sorprendente, in grado di catturare detriti, polvere e peli di animali con facilità.

Batteria a Lunga Durata: Con una batteria integrata da 2500 mAh, puoi pulire facilmente l’intera casa senza dover interrompere la ricarica.

Filtro HEPA Lavabile: Il filtro HEPA trattiene le particelle sottili, garantendo un’aria più pulita in casa tua. Inoltre, è lavabile, il che significa che puoi riutilizzarlo senza dover acquistare filtri di ricambio costosi.

Design leggero ed ergonomico: L’INSE è leggero e maneggevole, il che lo rende perfetto per pulire pavimenti, tappeti, divani e persino auto senza fatica.

Spazzola motorizzata con luce LED: La spazzola motorizzata si adatta a diversi tipi di superfici e la luce LED incorporata ti aiuta ad individuare lo sporco nascosto sotto i mobili.

Facile svuotamento del contenitore della polvere: il contenitore della polvere è facile da svuotare, il che significa che non dovrai più preoccuparti di sacchetti per aspirapolvere costoso.

L’aspirapolvere senza fili INSE è una soluzione eccezionale per chiunque voglia migliorare la propria routine di pulizia. Grazie alla potenza di aspirazione, alla batteria a lunga durata e al filtro HEPA lavabile, questo aspirapolvere è un vero gioiello. Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 50%. Con il suo design ergonomico e la sua potenza di aspirazione, pulire sarà un gioco da ragazzi!

