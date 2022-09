Robot aspirapolvere Roomba e6192 ad un OTTIMO PREZZO

Pulire casa è quell’attività che nel corso della giornata può impiegare tempo che non avete: in un mondo dove lavorare occupa gran parte del tempo, fortunatamente esistono gli aspirapolvere robot che possono essere programmati per pulire in determinati orari. Ancora meglio quando questo è un Roomba iRobot e6192 che viene venduto a 279,99€ con uno sconto del 16% dal prezzo originale.

iRobot possiede oltre 30 anni di esperienza e innovazione nel campo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti nel mondo. Questo robot è pensato per pulire casa con un sistema in tre fasi che permette di aspirare lo sporco grazie a delle doppie spazzole in gomma multi-superficie e ad una potenza di aspirazione 5 volte più potente rispetto alla Serie 600. Una spazzola solleva la polvere e lo sporco. L’altra, ruotando in verso opposto, lo cattura portandolo dentro il robot dove sarà definitivamente intrappolato dal potente motore aspirante.

Il robot è inoltre dotato di sensori Dirt Detect, capaci di individuare le aree più sporche della casa pulendole a fondo. Compatibile con Alexa e Google Assistant, funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa, il Robot aspirapolvere utilizza l’app iRobot Home che permette di avere mappe migliorate, riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali.