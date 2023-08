Aspirapolvere e Lavapavimenti Proscenic: IMPERDIBILE e prezzo OCCASIONE

Ecco un modo efficiente e pratico per mantenere la tua casa pulita e splendente, non cercare oltre: l’aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T è la soluzione che fa per te! E ora, su Amazon, puoi ottenere questo dispositivo eccezionale a soli 179,00€ con un ulteriore coupon sconto di 10€. Non perdere l’opportunità di avere a disposizione uno strumento versatile e potente per la pulizia della tua casa.

Pulizia Impeccabile con un Solo Dispositivo

L’aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T è una combinazione innovativa che ti permette di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, risparmiando tempo e sforzi. Dotato di una potente aspirazione, questo dispositivo è in grado di rimuovere sporco, polvere e peli di animali da qualsiasi superficie, lasciando i tuoi pavimenti impeccabili.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo prodotto è la sua tecnologia intelligente. Puoi controllare e programmare l’aspirapolvere e lavapavimenti tramite l’app ProscenicHome, disponibile per smartphone. Questo ti consente di avviare la pulizia da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, il sensore intelligente di ostacoli e il rilevamento delle cadute assicurano che il dispositivo si muova in modo sicuro e accurato per la tua casa.

Specifiche Tecniche Eccezionali

Potenza di Aspirazione : 2700 Pa, garantendo una pulizia profonda e completa.

: 2700 Pa, garantendo una pulizia profonda e completa. Capacità del Serbatoio : 300 ml per l’acqua e 600 ml per la polvere.

: 300 ml per l’acqua e 600 ml per la polvere. Durata della Batteria : Fino a 120 minuti, ideale per pulizie estese.

: Fino a 120 minuti, ideale per pulizie estese. Tecnologia di Navigazione: LDS, per una pulizia sistematica e senza omissioni.

Se sei stanco di passare ore a pulire pavimenti e tappeti, l’aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T è la soluzione che stavi cercando. Grazie all’offerta su Amazon, puoi ottenere questo dispositivo avanzato a soli 179,00€ e risparmiare ulteriori 10€ grazie al coupon sconto. Mantenere la tua casa pulita e splendente non è mai stato così semplice ed efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.