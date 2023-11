ASPIRA E LAVA con il Robot 2-in-1 SCONTATISSIMO: approfitta del BLACK FRIDAY

Il Black Friday Amazon ha portato un’offerta imperdibile per tutti gli amanti della tecnologia e della pulizia domestica: l’innovativo ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è ora disponibile a soli 699€, con un incredibile sconto del 22%!

Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo modo di pulire la casa, sfruttando la tecnologia all’avanguardia a un prezzo stracciato. Ricorda, queste offerte sono valide solo per il weekend del Black Friday!

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI: tutte le Specifiche Tecniche

Il DEEBOT T20 OMNI non è solo un robot aspirapolvere, è una soluzione di pulizia all-in-one che trasformerà il modo in cui vivi la pulizia domestica.

Con una potenza di aspirazione di 6000Pa, è in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato. La sua tecnologia OZMO Turbo 2.0 assicura una pulizia profonda, raggiungendo ogni angolo della casa.

Inoltre, il sistema di sollevamento intelligente del panno di lavaggio evita di imbrattare tappeti e moquette durante la pulizia. Una caratteristica rivoluzionaria è il lavaggio dei panni con acqua calda a 55℃, che scioglie le macchie ostinate e rimuove gli odori, potenziando l’azione della soluzione detergente.

La tecnologia TrueDetect 3D 3.0 permette al robot di rilevare e navigare intorno agli oggetti con precisione, evitando ostacoli e garantendo una pulizia senza interruzioni. E per un controllo ancora più semplice, il DEEBOT T20 OMNI è compatibile con Alexa e l’assistente vocale intelligente YIKO, rendendo la gestione delle pulizie un gioco da ragazzi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di rendere la tua casa più pulita e tecnologica con il ECOVACS DEEBOT T20 OMNI. Acquistalo ora su Amazon a un prezzo eccezionale di 699€ , grazie ad un mega sconto del 22%, e goditi il comfort e l’efficienza di una pulizia automatica di alto livello. Ricorda, l’offerta è valida solo per questo weekend di Black Friday quindi fai in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.