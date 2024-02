Ascolta i tuoi brani preferiti con le cuffie JBL ad un PREZZO PAZZESCO su Amazon

Le cuffie JBL Tune 500 sono un’opzione di qualità per gli amanti della musica che cercano un suono eccezionale in un design leggero e pratico. Disponibili nel colore nero e con un fattore di forma 3.5 mm, queste cuffie offrono una connessione cablata per una stabilità senza compromessi. La tecnologia di comunicazione wireless Wi-Fi aggiunge ulteriore versatilità, consentendo un’esperienza d’ascolto senza fili.

Dotate di un design sovraurale, le Tune 500 garantiscono un’ottima qualità audio grazie al rinomato suono JBL Pure Bass. Con un paio di driver da 32 mm, queste cuffie riproducono un suono limpido e corposo, con bassi potenti e profondi che soddisfano le esigenze degli appassionati di musica, gaming e chiamate.

La praticità è una caratteristica fondamentale di queste cuffie JBL. Il cavo piatto antigroviglio con comando ad un pulsante e il microfono integrato consentono di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali come Siri o Google. Inoltre, grazie ai morbidi cuscinetti auricolari e all’archetto imbottito, offrono un ottimo comfort anche durante sessioni d’ascolto prolungate.

La portabilità è garantita dal design leggero e dalla possibilità di piegare le cuffie per riporle comodamente nella borsa o nello zaino. Ideali per adulti di ogni età, le JBL Tune 500 rappresentano una soluzione completa per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità da portare ovunque.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto in formato XL del 47% sulle cuffie JBL per un costo totale d’acquisto di 15,99€.