Ascolta i brani di Sanremo ovunque con le cuffie bluetooth JBL in SCONTO XL

JBL è un’azienda leader nella produzione di dispositivi legati all’audio e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto XL del 46% sulle cuffie bluetooth di casa JBL che vengono vendute al costo finale di 26,99€.

Le cuffie JBL rappresentano un’eccellente scelta per gli amanti della musica in movimento, offrendo un’esperienza sonora di alta qualità e una comodità senza pari. Con un design on-ear e un elegante colore blu, queste cuffie JBL sono progettate per soddisfare le esigenze degli adulti in cerca di prestazioni audio superiori e praticità d’uso.

Grazie alla tecnologia di connettività Bluetooth, le cuffie JBL T510BT eliminano la necessità di cavi disordinati, consentendo di trasmettere musica di alta qualità direttamente dallo smartphone. Dotate dei potenti bassi di JBL Pure Bass, offrono un’esperienza sonora coinvolgente e appagante.

Con un tempo di ricarica di soli 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie wireless garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, la funzione di ricarica veloce assicura due ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, permettendoti di godere della tua musica preferita senza interruzioni.

La connessione Multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all’altro, consentendo di passare da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o di attivare l’assistente vocale con il pulsante multifunzione. Con un design leggero, comodo e pieghevole, le cuffie JBL T510BT sono ideali per un uso prolungato e per portarle ovunque tu vada. Dotate di padiglioni auricolari morbidi e leggeri e di un archetto imbottito, assicurano un comfort ottimale durante l’ascolto.

