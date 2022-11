Quando si parla di sistemi di videosorveglianza, Arlo è la prima azienda da tenere in considerazione. La sua Pro3 è una telecamera con connettività Wi-Fi e in grado di registrare video in 2K HDR, per garantirti ogni dettaglio di ciò che viene inquadrato. L’ottima notizia di oggi è che il kit con 4 telecamere di videosorveglianza è scontato del 60%, quindi il prezzo finale passa da 999 euro a 400 euro. Si tratta di un’offerta clamorosa che non dovresti assolutamente farti sfuggire.

La spedizione è gratuita se sei abbonato/a a Prime, e puoi optare anche per il pagamento a rate tramite l’apposito servizio Amazon, gratuito e senza costi nascosti: 5 rate da 80 euro al mese.

Come anticipato poco sopra, le telecamere Pro3 di Arlo – oltre ad avere un audio bidirezionale – mostrano immagini in 2K HDR, e ciò si traduce in dettagli con la massima nitidezza. L’angolo di visualizzazione è di 160° e ciò ci ti consente di puntare il suo sguardo anche sugli angoli più vulnerabili della tua proprietà.

Le telecamere integrano poi una sirena, che puoi attivare da remoto per scoraggiare l’ingresso di intrusi malintenzionati. Non manca nemmeno un faretto, che illumina la zona di attività principale in modo da fornirti una visione nitida di ciò che succede, sia di giorno che di notte. E a proposito, supportano anche la visione notturna a colori.

Non dimentichiamo poi un fattore fondamentale per articoli di questo genere: la resistenza. Le Pro3 di Arlo sono wireless (quindi anche l’installazione è abbastanza semplice) e sono resistenti agli agenti atmosferici.

C’è infine un interessante vantaggio da tenere in considerazione. Con l’acquisto del kit da 4 telecamere Pro3, l’azienda regala 90 giorni di Arlo Secure.

