Argina gli ostacoli e potenzia la tua rete con il ripetitore WiFi al 40% DI SCONTO

Il marchio AVM presenta un punto di accesso Wi-Fi avanzato che offre prestazioni wireless elevate e una connettività affidabile per una varietà di dispositivi. Con uno standard di comunicazione wireless 802.11n e una velocità di trasferimento dati fino a 600 Megabit al secondo, questo dispositivo assicura una connessione veloce e stabile per soddisfare le esigenze di una moderna rete domestica o aziendale.

Dotato di banda doppia, il punto di accesso supporta sia la frequenza 2,4 GHz che 5 GHz, consentendo una maggiore potenza wireless per tutti i dispositivi connessi. La tecnologia Wifi mesh riunisce più punti di accesso in un’unica rete wireless intelligente, migliorando la copertura e l’affidabilità della connessione in tutta la casa o l’ufficio.

Una caratteristica speciale di questo dispositivo è l’indicatore LED, che fornisce un rapido riferimento sullo stato della connessione e dell’apparecchio. La registrazione nella rete locale è semplice e sicura grazie alla funzione WPS, che consente di aggiungere facilmente nuovi dispositivi alla rete premendo un solo tasto.

Inoltre, il punto di accesso Wi-Fi offre un servizio notturno per la modalità wireless eco, che aiuta a risparmiare energia durante le ore non lavorative. Compatibile con tutti i router Wi-Fi, questo punto di accesso AVM è una soluzione versatile e affidabile per migliorare la connettività wireless e ottimizzare la rete locale.

Su Amazon è presente uno sconto del 40% sul ripetitore WiFi targato AVM Fritz! per un costo finale d’acquisto di 29,99€.