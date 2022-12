Ma forse oggi è già Natale? A prescindere dalla risposta ovvia, la domanda è assolutamente lecita, perché su Amazon troviamo Apple Watch Ultra con il fantastico cinturino Ocean bianco a 929 euro. Lo smarwatch rugged – per polsi da 130-200mm – è acquistabile anche a rate tramite il servizio gratuito di Amazon. In totale sono 5, da 185,80 euro al mese.

Apple Watch Ultra: super resistente e con tantissime funzioni

Il design di Apple Watch Ultra è audace e ben si sposa con un’ampia serie di funzioni pensate per resistenza, esplorazione e avventura. L’indossabile rugged ha una cassa in titanio da 49 mm e cristallo di zaffiro piatto anteriore che mostra il display più ampio e luminoso mai montato su un Apple Watch. Il tasto Azione personalizzabile (in arancione, ad alto contrasto), poi, ti consente di accedere al volo a un’ampia gamma di utili funzioni.

Apple Watch Ultra ha più autonomia di ogni altro smartwatch dell’azienda californiana: fino a 36 ore in normali condizioni di utilizzo. E poi, grazie alla nuova impostazione a basso consumo, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore.

Il design in titanio aerospaziale garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina con una luminosità che si spinge fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch. Lo smartwatch rugged ha tre microfoni integrati che migliorano la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una migliore nitidezza.

Senza cadere in errore, si può dire che, grazie al design robusto e al display più ampio e luminoso, Apple Watch Ultra è lo strumento perfetto per chi ama l’avventura e le esplorazioni, dalle normali attività a quelle più estreme. Il dispositivo da polso integra poi il GPS più preciso di qualsiasi altro Apple Watch, fornendo agli utenti i dati più precisi su distanza, ritmo e percorso per gli allenamenti e le gare.

Apple Watch Ultra – in questo caso con cinturino Alpine Loop Verde, ma hai vasta scelta – è indicato come in disponibilità immediata, e ciò significa che se lo acquisti ora, lo riceverai a casa nei prossimi giorni. La spedizione è ovviamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.