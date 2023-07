Apple Watch Series 9: quando arriva e come sarà il modello 2023

Apple Watch Series 9 è uno dei prodotti più attesi che verranno lanciati quest’autunno insieme all’iPhone 15. Sebbene le voci sul nuovo modello di Apple Watch siano spesso oscurate dalle speculazioni sull’iPhone, abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili fino ad oggi sulla Serie 9.

Apple Watch Series 9: Cosa aspettarsi

Un aggiornamento incrementale: nel 2022, Apple si è concentrata sullo sviluppo dell’Apple Watch Ultra, lasciando la Serie 8 con poche nuove funzionalità rispetto al suo predecessore. Anche quest’anno ci aspettiamo una situazione simile,Apple sta lavorando sull’evoluzione tecnologica dell’Apple Watch per il modello di dimensioni maggiori, il che significa che la Serie 9 potrebbe presentare aggiornamenti più modesti con poche nuove funzionalità.

Miglioramenti del processore: l’Apple Watch Series 8 ha utilizzato il chip S8, che era essenzialmente lo stesso del chip S7 presente nell’Apple Watch Series 7. Secondo le informazioni di Mark Gurman di Bloomberg, la Serie 9 avrà un nuovo chip S9 basato sulla tecnologia del chip A15. Questo chip aggiornato potrebbe portare miglioramenti significativi in termini di velocità ed efficienza, contribuendo a una maggiore durata della batteria e tempi di caricamento più veloci.

Bluetooth: l’Apple Watch Ultra ha introdotto il Bluetooth 5.3, e nel 2023 potremmo vedere questa tecnologia estesa anche alla Serie 9. Apple ha gradualmente aggiornato i suoi prodotti per supportare gli standard Bluetooth più recenti, e l’Apple Watch Series 9 potrebbe seguire questa tendenza.

Durata della batteria: qualsiasi miglioramento al processore potrebbe portare a un piccolo aumento della durata della batteria, anche se non dobbiamo aspettarci miglioramenti significativi. Apple potrebbe utilizzare l’efficienza energetica del nuovo chip per introdurre funzionalità come lo schermo sempre attivo o apportare altre modifiche per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.

A parte il nuovo chip, ci aspettiamo che la Serie 9 offra lo stesso set di funzionalità della Serie 8. Potremmo vedere alcune piccole migliorie o ottimizzazioni, ma in generale non ci aspettiamo grandi cambiamenti rispetto al modello precedente.

Anche se non ci aspettiamo grandi cambiamenti in termini di funzionalità, l’Apple Watch Series 9 potrebbe presentare piccoli miglioramenti che rendono l’esperienza utente ancora migliore. Ad esempio, potremmo vedere ulteriori ottimizzazioni per la durata della batteria, nuove opzioni di personalizzazione o miglioramenti nella precisione dei sensori.

Inoltre, non possiamo dimenticare l’Apple Watch Ultra. Dopo l’introduzione nel 2022, ci aspettiamo un aggiornamento per questo modello nel 2023. Anche se non abbiamo ancora dettagli specifici su cosa includerà l’aggiornamento, potremmo vedere nuove funzionalità o miglioramenti per rendere l’Apple Watch Ultra ancora più potente e versatile.