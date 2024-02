Apple Watch Series 9: lo smartwatch DEI TUOI SOGNI in OFFERTA ESCLUSIVA

È lo smartwatch più innovativo del momento ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Parliamo dell’Apple Watch Series 9, al momento di disponibile su Amazon a soli 419 euro grazie ad uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple Watch Series 9: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 è uno degli orologi smart più ricercati sul mercato grazie alle sue specifiche tecniche di elevatissimo livello.

Parliamo di un compagno essenziale per una vita più sana che oggi è diventato ancora più potente grazie al nuovo chip S9 e ad un display superluminoso che ti offre un modo di interagire con il dispositivo senza nemmeno toccarlo.

Dispone di funzioni evolute per la salute che aiutano a mantenere sempre sotto controllo i parametri più importanti: potrai tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue; fare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi; ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare; guardare quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”; scoprire dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura.

Questo modello è anche un compagno di allenamento impeccabile: grazie all’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance e sull’andamento generale dell’attività fisica.

In più, l’orologio offre specifiche all’avanguardia per la tua sicurezza: le funzioni “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. E con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

L’Apple Watch Series 9 è al momento di disponibile su Amazon a soli 419 euro grazie ad uno sconto del 14%. Non farti scappare un’occasione del genere, l’affare è irripetibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.