Apple Watch Series 9, la produzione avverrà con stampanti 3D

Apple, pioniera nella produzione di dispositivi tecnologici, si appresta a portare una rivoluzione nella propria catena di produzione. La stampa 3D potrebbe essere una delle prossime frontiere per la casa di Cupertino, e, secondo nuovi report, potrebbe vedere una sperimentazione con l’imminente Apple Watch Series 9.

Il cambiamento nel processo di produzione dell’Apple Watch Series 9

Mark Gurman, rinomato giornalista di Bloomberg, ha recentemente riferito che Apple prevede di adottare la stampa 3D per alcuni modelli del futuro Apple Watch Series 9. Questa innovativa tecnica, come descritto, avrebbe il vantaggio di eliminare la necessità di scolpire grandi lastre di metallo, rendendo così la produzione più veloce e riducendo l’impatto ambientale.

Il processo, denominato “getto di legante”, avviene attraverso l’utilizzo di una sostanza in polvere. Successivamente, questa sostanza subisce un processo chiamato sinterizzazione, che combina calore e pressione per trasformare il materiale in una sostanza simile all’acciaio tradizionale. Infine, il design esatto e i ritagli vengono modellati seguendo tecniche tradizionali.

Tuttavia, è fondamentale notare che non tutti i modelli della nuova serie di Apple Watch sfrutteranno questa innovativa tecnica. L’azienda ha infatti pianificato di limitare i test ai modelli in acciaio inossidabile, rappresentando solo una piccola parte della gamma di orologi.

Sebbene l’analista della catena di fornitura Ming Chi Kuo avesse precedentemente indicato l’Apple Watch Ultra 2 come candidato per l’adozione di componenti stampati in 3D, le ultime informazioni di Gurman suggeriscono che questo passaggio per l’Ultra non avverrà almeno fino al prossimo anno.

Apple si prepara a svelare il nuovo Apple Watch Series 9 e Ultra 2 durante l’evento iPhone 15, la cui data è stata confermata ufficialmente per il 12 settembre.

Oltre a questi dettagli, il report di Bloomberg ha toccato altri cambiamenti previsti da Apple, inclusa una potenziale rinuncia alla pelle per le custodie dei telefoni.